Google Maps est disponible dans Apple CarPlay

Toutes les fonctionnalités Maps dans la voiture

Grâce à la mise à jour iOS 12 , la dernière version de Google Maps est désormais disponible et utilisable dans le CarPlay.Si votre voiture en est équipée, il suffit de connecter son iPhone via un port USB ou, pour certains modèles, via le Wi-Fi pour voir l'application de Google apparaître aux côtés de Plans.Il est ainsi possible d'obtenir des informations sur le trafic, mais également de bénéficier de recommandations sur certains lieux. Vous pourrez également choisir l'affichage que vous préférez, Carte ou Satellite. Autre avantage non-négligeable : contrairement à l'application Plans d'Apple,peut fonctionner sans réseau en téléchargeant préalablement la cartographie de votre destination.Enfin, pour perturber le moins possible l'utilisateur pendant la conduite, Google ajoute que vous pouvez commencer la navigation via votre iPhone et la reprendre sur CarPlay là où elle s'est arrêtée.