Il est possible de faire des dons à des associations depuis le Google Play Store

Plusieurs œuvres de charité déjà accessibles via le Play Store

Une opération qui continuera après les fêtes de fin d'année

Source : TechCrunch

Google offre une nouvelle option à sa boutique d'applications Android. Lepermet désormais à ses utilisateurs de réaliser unà une œuvre caritative directement dans l'application.Le service est lancé aux États-Unis et seraau Canada, au Mexique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, ou encore en Italie. Parmi les premièrespartenaires, on trouve Médecins sans frontières ou l'UNICEF, ainsi que d'autres organismes américains.Les utilisateurs Android peuvent se rendre sur cette page afin de s'informer sur les actions mises en place par les œuvres caritatives etavec la carte bancaire enregistrée sur leur compte Google.Le moteur de recherche collecte les sommes reçues etaux associations sélectionnées. Bien évidemment, Google ne percevra aucune commission, contrairement aux ventes d'applications ou de jeux vidéo, lors desquelles le moteur de recherche prélève 30 % du prix du logiciel.a profité de la période des fêtes de fin d'année, où les gens sont traditionnellement plus enclins à faire un don à une, pour lancer cette fonction. Le moteur de recherche explique qu'elle perdurera après Noël, à l'inverse d'qui encourage régulièrement ses utilisateurs à faire des dons à la Croix-Rouge depuis leurs iPhone et iPad, mais pour une période de temps limitée et uniquement à cette seule association.