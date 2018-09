Comment supprimer définitivement son compte Facebook ?

Annuler la suppression de son compte Facebook, c'est possible !

Facebook, premier réseau social au monde ? C'est peu dire. Selon des données de Statista datant d'avril 2018, Facebook a presqueque Youtube ou WhatsApp, les réseaux sociaux qui occupent à égalité la deuxième position. Pourtant, les récents scandales autour du traitement des données personnelles de ses utilisateurs ont refroidit beaucoup d'entre d'utilisateurs quant à l'utilisation des services du géant américain. Si vous faites partie de ces personnes, Clubic vous explique ici la marche à suivre pourPour, vous devrez cliquer sur l'icône représentant unequi pointe vers le bas. Celle-ci se situe sur le bandeau bleu dans l'en-tête du réseau social, à la droite des icônes de notification et d'aide.Un petit menu déroulant devrait alors s'ouvrir, cliquez sur "" pour accéder aux paramètres généraux de votre compte Facebook.Une fois sur la page des paramètres généraux du compte, cliquez dans la colonne de gauche sur "" pour accéder aux informations concernant votre compte.Une fois sur la page, cliquez sur "".Vous atterrirez sur une page avec un message vous avertissant des conséquences de la suppression définitive de votre compte Facebook. Prenez le temps de bien réfléchir à votre décision avant d'effacer votre compte.Si vous êtes toujours décidé à supprimer votre compte, cliquez sur le bouton "". Un pop-up devrait alors s'ouvrir pour vous informer que vous êtes sur le point de supprimer votre compte de manière définitive. Entrez votre mot de passe, validez le test CAPTCHA et cliquez sur le bouton OK.Facebook vous renverra alors sur une page blanche en vous déconnectant de ses services, vous pouvez fermer cette page. Vous venez de supprimer votre compte du réseau social... Du moins, ce sera le cas 14 jours après cette action !Si Facebook vous manque trop ou que la pression sociale de ne plus disposer d'un compte sur le réseau social est trop difficile à assumer, sachez queà compter du jour où vous avez supprimé votre compte. Votre compte reste en effet accessible pendant 14 jours, grâce à une petite manipulation qui permet d'Pour cela, rendez-vous sur Facebook et connectez-vous avec les identifiants que vous utilisiez pour vous connecter au compte que vous avez supprimé.Vous tomberez sur un message de la part du réseau social vous expliquant que la suppression de votre compte a bien été prise en compte et la date à laquelle elle sera effective. Cliquez sur le bouton "Annuler la suppression" pour récupérer votre compte dans l'état dans lequel il était avant la suppression.Notez que même si vous confirmez la suppression, il faudra tout de même attendre la date indiquée par Facebook pour que la suppression de votre compte soit réellement effective.