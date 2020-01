Reconnaissance faciale : Facebook accepte de payer 550 Md$ pour régler un contentieux

© AlexandraPopova / Shutterstock.com

Une amende symbolique

Tag Suggestion : une fonctionnalité qui fait débat

Facebook informe davantage ses utilisateurs concernant la fonctionnalité Tag Suggest. © Facebook

Source : New York Times

Au centre des griefs : Tag Suggestions, cette technologie maison de Facebook qui analyse en détail les photos postées sur le réseau pour identifier les personnes qui s'y trouvent. Problème : l'Illinois dispose des règles les plus strictes en matière de protection des données biométriques aux États-Unis. Et selon l'avocat représentant l'action de groupe, Facebook n'a rien fait pour obtenir le consentement de ses utilisateurs.Préférant ne pas s'embourber dans cette affaire, Facebook a donc décidé de régler la somme demandée par les plaignants. 550 millions de dollars seront donc ponctionnés des avoirs de l'entreprise. Une somme néanmoins plus symbolique qu'autre chose pour Facebook, qui vient d'enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires de 25 % sur le dernier trimestre — pour atteindre les 21 milliards de dollars.», a déclaré un porte-parole de l'entreprise, cité par le New York Times.Une nouvelle affaire classée, dont le montant s'ajoute au poste de dépense des « coûts généraux et administratifs » du bilan de l'entreprise, lequel aurait augmenté de 87 % par rapport à l'année dernière.Mais pour Jay Edelson, avocat des parties prenantes dans l'action de groupe, cette décision entérine la solidité du cadre législatif de l'Illinois. «», s'est-il félicité suite à l'annonce de Facebook.Ce n'est pas la première fois que Facebook est épinglé pour usage frauduleux de sa technologie de reconnaissance faciale. Depuis 2010, où il a inauguré Tag Suggestion, l'entreprise doit se contorsionner pour rester en règle avec les lois en vigueur dans les différents pays où elle est implantée.Des contorsions qui, sans doute, auraient pu être évitées si Facebook avait dès le départ rendu l'utilisation de sa technologie optionnelle. Activée par défaut au début des années 2010, elle avait suscité l'ire de l'Union européenne, résultant en sa disparition pure et simple en 2012 pour les pays européens.Ayant retravaillé sa copie, et notamment en ce qui concerne l'obtention du consentement des utilisateurs, Tag Suggestion a refait surface en Europe en 2018, où elle reste néanmoins optionnelle et désactivée par défaut.