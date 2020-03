Doctolib rend la téléconsultation gratuite pour les médecins pendant l'épidémie de coronavirus

Hausse de 40 % des demandes de médecins pour accéder aux téléconsultations

Source : Le Figaro

En pleine épidémie de coronavirus (COVID-19), la téléconsultation a la côte. La plateforme Doctolib, qui propose la téléconsultation depuis 2019 , a décidé de rendre cette option gratuite pour faire face à la situation.», explique Stanislas Niox-Chateau, président de Doctolib, dans des propos rapportés parCe service est d'habitude payant et facturé 79 euros par mois aux médecins qui décident de souscrire un abonnement. Les 3 500 praticiens qui avaient déjà recours à Doctolib avant le début de l'épidémie vont quant à eux être remboursés afin qu'ils ne se sentent pas lésés.Pour rappel, si vous pensez avoir le COVID-19, il est fortement déconseillé de se rendre soi-même chez un médecin et tout simplement de sortir de chez soi, et ce afin d'éviter la propagation du virus. D'où l'intérêt de la téléconsultation. Pour toute information, un numéro vert disponible 24h/24 et 7j/7 a été mis en place : 0 800 130 000. Les appels à ce numéro depuis un numéro fixe en France sont gratuits.