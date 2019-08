Ecosia : le moteur de recherche plante désormais un arbre toutes les 0,8 s

Ecosia accélère ses projets de reforestations

Près de 2 millions d'arbres plantés en juin

Source : Ecosia

Si vous êtes habitué à utiliser ce moteur de recherche écolo, vous avez peut-être remarqué que le compteur d'arbres plantés sur sa page d'accueil fonctionne à une vitesse plus élevée qu'auparavant. En effet, comme indiqué dans un récent billet de blog , «», ce qui lui permet de financer la plantation d'un arbre toutes les 0.8 s.On y apprend ainsi que le mois de juin a été particulier rémunérateur pour Ecosia avec un nombre d'utilisateurs qui a bondit de 229.06 % comparé au mois de juin 2018. Le principe est assez simple : plus vous utilisez Ecosia pour vos recherches sur le web et plus il y a d'arbres plantés ! Les fonds collectés permettent ainsi à Ecosia de financer des projets de reforestations Pour le mois de juin 2019, le moteur de recherche a généré un peu moins de 1,5 million d'euros de revenus ; 80 % des recettes excédentaires (plus de 700 000 €) ont ainsi pu être reparties pour planter des arbres en faveur de projets de reforestation, notamment en Colombie, en Éthiopie, ainsi qu'au Burkina Faso.Cette dépense pour le mois de juin représente très exactementgrâce aux recherches des utilisateurs. Le reste des revenus est réparti suivant les différentes charges de la société (salaires, charges sociales, etc.), à la publicité pour faire connaitre le généreux moteur de recherche, ainsi qu'un faible pourcentage versé pour mettre en place différents projets environnementaux comme leDisponible sous la forme d'une extension pour Google Chrome, Mozilla Firefox, ainsi que d'un navigateur web sur Android, Ecosia travaille également à introduire de nouvelles fonctionnalités à son moteur de recherches, ce qui explique en partie la hausse conséquente de ses recettes cette année.« Ecosia Voyage » est l'une de ses dernières fonctionnalités. Ce service permet maintenant de réserver un hôtel et planifiez vos vacances sur Ecosia, chaque réservation permet, en moyenne, de. Une solution écoresponsable qui vous proposera une liste d'hôtels respectueux de l'environnement.