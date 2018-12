Les Français concentrent leurs usages numériques sur un nombre réduit d’équipements

© Offremedia

Moins d'ordinateurs et de tablettes

La télévision en danger ?

L'édition 2018 du baromètre du numérique, publiée par l'Arcep, a mis en avant la domination croissante du smartphone sur l'ordinateur . Mais elle révèle également que les Français choisissent à présent leurs équipements avec davantage de parcimonie.En effet,et 78 % d'un ordinateur. Toutefois, ce dernier chiffre est en baisse de 3 %, pour revenir à son niveau de 2012. De plus, les foyers français ne sont plus que 30 % à posséder plusieurs ordinateurs en leur sein, un chiffre qui n'avait plus été aussi bas depuis 2010.Plus remarquable encore,, et ce, pour la première fois depuis l'apparition de ces appareils. Les Français sont 41 % à affirmer en posséder une, contre 44 % l'année dernière.Par ailleurs,subit aussi les effets de ces nouveaux usages. Si les Français passent tout de même 18 heures par semaine en moyenne à la regarder, cette statistique affiche un repli de deux heures par rapport à 2016. Et ils sont à présentà déclarer posséder plus d'un poste dans leur foyer.Cet équipement se voit en effet de plus en plus concurrencé par les terminaux mobiles. Si la télévision continue de peser pour, les Français sont 33 % à les regarder sur leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur. Et la proportion passe à 75 % chez les 18-24 ans, ce qui semble confirmer que le jeune public se détourne de plus en plus de la télévision traditionnelle.