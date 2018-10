Pour Halloween, le MIT vous invite à prendre le contrôle d'une personne

Diriger un acteur humain via Internet

Intelligence collective vs Intelligence artificielle

Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) trouve toujours des idées originales pour Halloween. Cette année, il a imaginé un jeu,, dans lequel il faudra combattre une intelligence artificielle hostile. Avec, dans le rôle du sauveur du monde : l'intelligence collective.Le coup d'envoi du jeu sera donné mercredi 31 octobre à 23h heure locale (4h du matin en France, jeudi 1novembre). Les utilisateurs pourront alors s'identifier sur le site de BeeMe et donner desou voter pour celles qui leur semblent les plus intéressantes. Un flux vidéo en direct permettra de suivre le parcours du héros, chargé de réaliser les actions ayant été plébiscitées.L'acteur devra donc se plier aux ordres des internautes et ainsi courir, se déplacer ou entrer dans des pièces, selon leurs suggestions. Mais le jeu ne se transformera pas non plus en un GTA grandeur nature : le protagoniste est tenu de respecter la loi et peut refuser des consignes qui nuiraient à son image ou sa vie privée.Le but de cette expérience est de. Si les créateurs ont parfaitement conscience du pouvoir de trolling, ils entendent observer la façon dont une foule réagit face à un objectif commun.Alors que va-t-il se passer mercredi soir ? Est-ce que les joueurs vont s'unir pour combattre l'intelligence artificielle malveillante ? Vont-ils joindre leurs efforts dans le but de troller l'acteur ? Ce dernier sera-t-il amené à réaliser des actions sans queue ni tête ? C'est aussi à vous d'en décider.