Brave brandit le RGPD contre Facebook et Google à la Commission Européenne

Brave-r les grandes firmes

Brave s'associe à Qwant

Dans un document daté du 28 septembre, le navigateur Internetaccused'agir contre les mesures détaillées dans leAinsi, la compagnie américaine (par l'intermédiaire de Johnny Ryan) s'adresse à la responsable en charge de l'anti-trust à la Commission européenne Margrethe Vestager. Dans sa lettre, le directeur de la politique et des relations de Brave, explique que le RGPD peut être utilisé comme une arme contre la politique anticoncurrentielle mise en place parEn effet, il juge que le principe dedoit être mieux exploité afin de lutter contre la mise en place de ce type de pratiques. La finalité décrit la raison pour laquelle une entreprise collecte des données, ainsi que ce qu'elle va en faire. Celle-ci se doit d'être encadrée, communiquée à l'utilisateur et avoir une durée de conservation définie (et minimum).Pour rappel, Brave avait déjà accusé Google, indiquant que ce dernier continuerait de se servir des, soit. Cette pratique serait toujours d'actualité malgré l'entrée en vigueur du RPGD.Plus concrètement, les appels d'offres définissent des demandes d'enchères en temps réel. Lorsque l'utilisateur visite une catégorie de publicités spéciales, baptisée «», Google utiliserait ces emplacements publicitaires pour recueillir des données personnelles sur ses utilisateurs, expliquePour Brave, cette pratique estdepuis l'entrée en vigueur du RGPD, qui impose une protection des données personnelles. De plus, il se pourrait que les informations récoltées par Google révèlent des éléments portant sur la sexualité, l'origine ethnique ou l'orientation politique d'un utilisateur. Brave ajoute : « Chaque fois qu'une personne visite un site Web et qu'une publicité 'comportementale' est diffusée sur le site Web, des données personnelles intimes décrivant chaque visiteur et ce qu'il regarde en ligne sont diffusées à des dizaines ou à des centaines d'entreprises ».Pour rappel, le moteur de recherche Qwant s'est associé à Brave, si bien que ce dernier fait désormais de français son moteur de recherche par défaut.En effet, les deux entreprises souhaitent collaborer autour de leur objectif commun, soit la protection des données personnelles et de la vie privée des internautes.