Google annonce la fin de YouTube Gaming

Le compte à rebours est lancé

Lancée en 2015, YouTube Gaming est une application dédiée aux jeux vidéo et entièrement conçueetNotamment destinée à accueillir des streamers, la filiale de YouTube avait, à l'époque de son lancement, été fortement soupçonnée d'être une tentative de Google de concurrencer le géant du secteur, qui n'est autre que(racheté par Amazon en 2014).Cependant, force est de constater que si elle a bel et bien attiré certains, en matière d'audience, elle est toujours restée très loin de Twitch, qui accueillait en moyenne au début de l'année, 962 000 visiteurs en simultanée. A titre de comparaison, CNN, l'une des plus grandes chaînes de télévision américaine, n'en accueille "que" 783 000.C'est ainsi que Google a récemment annoncé que YouTube Gaming, ou tout du moins la page qui lui est consacrée, allait disparaître d'ici peu.Pas d'affolement cependant pour les joueurs qui y sont présents puisque ses fonctionnalités ne vont pas disparaître. Non, au lieu de ça, elles vont simplement être "fusionnées" avec le site principal. Ainsi, au lieu d'avoir une app dédiée qui se trouvait jusqu'à présent à l'adresse gaming.youtube.com, celle-ci sera désormais présentée sous l'URL youtube.com/gaming.Une nouvelle adresse dont la première page devrait d'ailleurs présenter régulièrement divers streamers, tout comme le fait Twitch depuis maintenant plusieurs années.L'application YouTube Gaming continuera d'être suivi par Google jusqu'en mars 2019, avant de complètement disparaître et se voir remplacer par sa "nouvelle version".