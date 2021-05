Among Us est gratuit cette semaine sur Epic Games Store

Ne nous mentons pas : il ne s'agit pas de l'offre la plus incroyable de l'histoire de l'Epic Games Store. Rappelons qu'en temps normal, Among Us ne coûte que 3,99€. Mais nul doute que la firme de Tim Sweeney a dû offrir à Innersloth un joli chèque pour obtenir le droit de distribuer gratuitement leur jeu phare pendant une semaine.

Pour compléter ce cadeau, on peut aussi retrouver sur l'EGS diverses promotions permettant aux joueuses et joueurs de se distinguer dans ce jeu de tromperies. La totalité des packs de costumes disponibles sur l'Epic Games Store est en effet affichée à -20%, soit moins de 2€ chacun.

Rappelons que Among Us est disponible gratuitement sur iOS et qu'il est aussi intégré dans le Xbox Game Pass. En septembre dernier, au plus haut de sa popularité, Among Us avait attiré plus de 430 000 joueurs en simultané sur Steam.