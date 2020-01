CES 2020 : Somfy veut améliorer la qualité de l'air de votre domicile, avec un programme dédié

Le Somfy Sensor Control air io © Somfy

Un capteur qui ouvre et bloque la baie coulissante jusqu'à la bonne aération du domicile

Somfy renforce la fluidité de l'expérience connectée de la maison

Le capteur Somfy IntelliTAR air io © Somfy

Quid de la disponibilité ?



La motorisation Somfy Sliding air io devrait être disponible en avril 2020 en Europe, grâce à un partenariat noué avec le groupe français Liébot, spécialiste de la fenêtre industrielle.



Le capteur Somfy Sensor Control air io, lui, nous fera attendre jusqu'à la fin de l'année 2020. Même chose pour le capteur IntelliTAG air io.

Source : Communiqué de presse

La qualité de l'air fait partie de nos préoccupations, et pas que dans nos rues puisque nous passons plus de 80 % de notre temps à l'intérieur des bâtiments. Une étude EPA de 2013 faisait état de seuils de pollution jusqu'à 8 fois plus élevés à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ce sont parfois les activités les plus banales (se parfumer, se doucher, cuisiner etc.) qui expliquent cette pollution intérieure élevée. Si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) incite chacun à faire aérer son logement 2 fois par jour durant 10 minutes, certains obstacles nous en empêchent, comme le froid hivernal par exemple. Pour surmonter ces derniers, Somfy déploie son programme Somfy air, dévoilé lors du CES 2020 de Las Vegas.Outil de base de son nouveau programme air, l'industriel français lance Somfy Sensor Control air io, une commande/capteur qui permet d'aérer en toute sécurité son domicile si on l'associe à la nouvelle motorisation Somfy Sliding air io, destinée aux baies et fenêtres coulissantes.Pour le mettre en route, il suffit de cliquer sur la positiondu petit boîtier, et la baie coulissante s'ouvre alors de quelques centimètres puis se bloque. Suffisant pour aérer tout en empêchant les intrusions.Cette commande intègre un capteur d'humidité et de température qui referme la fenêtre coulissante dès que l'air est suffisamment renouvelé. Si vous êtes en retard et devez rapidement quitter votre domicile, il n'est donc pas bien grave d'oublier de fermer la baie, puisque la solution s'en occupe de façon autonome. Les douleurs de dos liées au poids parfois démesuré des baies vitrées coulissantes s'estomperont également.La motorisation Somfy Sliding air io pourra aussi être associée à la box Somfy TaHoma, de façon à programmer l'ouverture et la fermeture automatique quotidiennes de toutes ses fenêtres pendant 10 minutes, comme le préconise l'OMS.Le capteur Somfy IntelliTAG air io, lui, est directement intégré dans la fenêtre et joue un parfait rôle anti-intrusion, puisqu'il détecte toute tentative, l'état de sa fenêtre pouvant être contrôlé depuis son smartphone, via l'application Somfy dédiée.La box TaHoma, elle, se destine à offrir aux utilisateurs une expérience plus fluide de la maison connectée. Elle permet par exemple de coupler les baies coulissantes aux fenêtres de toit Velux, pour favoriser une meilleure circulation de l'air. Elle peut aussi programmer la coupure automatique du chauffage du domicile dès lors que la baie est ouverte, ce qui évite une consommation inutile d'énergie. Softy TaHoma est compatible avec 300 gammes d'équipements domotiques, comme nous l'indique la société, dont les assistants Alexa et Google Assistant.