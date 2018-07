Les goûts et l'écouteur

Modulables et sportifs

SOLDES



Soldes d'été 2018 : les meilleurs bons plans high-tech Voir les soldes

Modifié le 29/06/2018 à 15h52

Pour découvrir cette offre, c'est chez Amazon que vous devrez vous rendre. La plateforme marchande propose en effet d'acquérir les écouteurs Bluetooth TaoTronics à 13,99 euros au lieu de 19,99 euros avec le code de réductionCette réduction de 30% est d'ores et déjà valable, et le sera jusqu'au 13 juillet prochain. Pour en profiter, renseignez juste le code de réduction au moment de valider votre panier. Cet article étant expédié par Amazon, vous pourrez bénéficier de la livraison en un jour ouvré.Si les écouteurs Bluetooth TaoTronics ne sont pas strictement réservés à un usage sportif, ils ont été pensés pour répondre à toutes les exigences de la discipline. Ces écouteurs intra-auriculaires sont ainsi livrés avec trois paires d'embouts afin de s'adapter à tous. Ils peuvent aussi compter sur trois paires de crochets afin de s'ajuster le mieux possible aux oreilles et assurer une une tenue parfaite, même en mouvement.Petite touche sympathique, ces écouteurs TaoTronics disposent d'aimants qui permettent de les réunir lorsqu'ils ne sont pas utilisés, afin d'éviter de les perdre. Pour le reste, cet appareil dispose d'une connexion Bluetooth 4.2, d'un système d'annulation de bruit CVC 6.0, et bénéficie d'une autonomie de 6 heures.