DOOM Eternal : un patch next-gen, avec du 120 FPS et le ray tracing, annoncé

Déjà extrêmement fluide sur consoles comme sur PC, DOOM Eternal proposera très bientôt une action encore plus frénétique via un patch visant à optimiser son rendu pour les nouvelles consoles. L'information est tombée au cours de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase de l'E3 2021. Et nous avons désormais les détails précis pour chaque version.