Découvrez Alfa-X, le train japonais à grande vitesse le plus rapide du monde

Le Japon dévoile Alfa-X, son prochain Shinkansen à très grande vitesse

Un prototype futuriste

Tokyo - Nagoya en 1h10

Source : Autoevolution.

Nommésa mise en service est prévue pour 2027-2030. Il aura pour but de relier Tokyo à Nagoya puis, à terme, Osaka. L'entreprise ferroviaire JR East (Japan Rail East) prévoit de l'exploiter, en pratique, à une vitesse de 360 kilomètres à l'heure. Cela représente par ailleurs 10 km/h de plus que le train chinois, qui relie Pékin et Shanghai.L'Alfa-X se distingue, comme tous les Shinkansen, par un nez élégant, mesurant 22 mètres et disposant de trois fenêtres. Peint en métal argenté et avec des rayures vertes, le train à grande vitesse de 10 wagons commencera les essais vendredi entre les villes d'Aomori et de Sendai, le tout sur une période de trois ans.Selon la Central Japan Railways, le train japonais àa atteint fin avril la vitesse de, passagers à bord. Ce record mondial a été effectué sur une ligne spéciale de 42,8 kilomètres, précisément à Yamanashi, au centre du Japon.Les Shinkansen, qui ont fait leurs débuts la même année que les Jeux olympiques de Tokyo en 1964, sont devenus un symbole de l'importance accordée par le pays à l'efficacité et à la fiabilité. Comme l'ensemble du trafic ferroviaire japonais, ils sont rarement en retard et ce, même s'ils quittent la gare de Tokyo toutes les quelques minutes pour Osaka, Kyoto et d'autres destinations de l'archipel. À terme, l'Alfa-X fait partie intégrante d'un plan visant à offrir des transports plus rapides à Sapporo, la plus grande ville de l'île la plus septentrionale de Hokkaido.L'Alfa-X devrait à terme circuler à plus de 500 km/heure et devrait couvrir de longues distances en des temps records. Central Japan Railway, en charge de ce projet, prévoit en premier lieu d'ouvrir une ligne nommée, qui reliera Shinagawa (quartier de Tokyo reconnu pour être une gare Shinkansen déjà établie) et Nagoya. Ce premier tronçon a été estimé à 42,5 milliards d'euros, comprenant rames, lignes et tests compris.Par la suite, le but sera de prolonger la ligne jusqu'à Osaka, à plus de 150 kilomètres de Nagoya à l'ouest. Actuellement, Nagoya est atteignable de Tokyo en un peu plus de 2 heures grâce au Tokaïdo Shinkansen : Central JR espère pouvoiret d'ici une dizaine d'années.Au total, le coût est estimé à plus de