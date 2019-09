Daimler, Airbnb, Volkswagen, ordinateur quantique, Bitcoin en baisse : les actus tech' de la semaine

Le groupe Daimler va cesser le développement de moteurs thermiques, pour se tourner vers l'électrique

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Le constructeur automobile Daimler n'a pas l'intention de développer de nouveaux moteurs thermiques. Le géant allemand entend se focaliser sur les motorisations électriques et compte même se lancer sur un nouveau marché en 2020 : la trottinette électrique. Daimler n'est pas le seul dans ce cas : le groupe Mercedes a déjà annoncé vouloir électrifier l'intégralité de son parc automobile dès 2022.À Paris, la plateforme Airbnb a toujours été assez contestée, mais cette fois, le ton est monté d'un cran . Jean-Louis Missika, adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme, a poussé un coup de gueule contre la plateforme américaine qui, selon lui, contribue à la difficulté qu'ont les parisiens d'accéder au logement. À la question de savoir s'il fallait envisager une interdiction du site à Paris, il a répondu que « ce sont des choses que nous devons envisager ». Ce continent, nommé Grand Adria , s'est séparé d'un super-continent déjà connu, Gondwana, il y a environ 240 millions. Il se serait séparé se l'Afrique pour finir, il y a environ 120 millions d'années, plonger dans le manteau terrestre sous l'Europe. Aujourd'hui, il ne reste de visible d'une bande de terre allant de Turin à la pointe de la botte italienne. Le cours de la devise a drastiquement chuté en début de semaine. Le Bitcoin, victime de l'échec des contrats à terme proposés par Bakkt, la filiale de la Bourse de New-York spécialisée dans les cryptomonnaies, a perdu 1000 dollars de valeurs, passant sous les 8 500$ en quelques minutes le 24 septembre. D'autres cryptomonnaies, comme Ethereum, Stellar et Litecoin ont toutes entre 15% et 20%.IBM s'apprête à mettre en ligne son 14e ordinateur quantique, soit son plus puissant jusqu'à présent. Celui-ci utilisera 53 qubits contre 20 pour son prédecesseur et permet aux utilisateurs de mener des expériences d'intrication - pour tout comprendre aux « qubits » et à « l'intrication », rendez-vous sur le site du CNRS -, ce qui en fait le plus puissant ordinateur quantique à ce jour Volkswagen casse les prix de son ancien modèle électrique, l'e-Golf, à l'occasion de la sorte annoncée de son nouveau véhicule électrique, l'ID.3 en 2020. c'est une baisse de 8 540 € que va appliquer Volkswagen à son ancien modèle électrique, l'e-Golf. La compacte zéro émission passe donc de 42 490 € à 33 950 € et cela, sans compter le bonus offert par l'État pour tout achat d'un véhicule électrique. Bingo.