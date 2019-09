Journée de la communauté, demandez le programme !

Après les annonces, moult discussions avec vous et, pour nous, pas mal de réflexion, nous sommes prêts à vous dévoiler le programme de la journée qui vous est dédiée à vous, communauté de Clubic.com.

« celle-ci se tiendra le 12 octobre à Lyon »

Pour rappel ou pour ceux qui ne le savent pas encore, celle-ci se tiendra le 12 octobre à Lyon dans le 3ème arrondissement à quelques pas de la gare Part-dieu.

INSCRIVEZ-VOUS ICI !

Vous avez demandé le programme ?

Nous vous accueillerons dès 10h pour le petit déjeuner dans un bistrot ludique du 3ème arrondissement lyonnais (l'équipe l'a testé et double validé).Après une courte session de présentation, nous pourrons faire plus ample connaissance autour d'un déjeuner cocktail, et prendre le temps de discuter autour de... Clubic ; site, forum, vous, nous, comment ça va, où on va, ce que vous voulez voir (ou pas) sur le site... Nous faisons cette journée pour vous, nous faisons tourner ce site pour vous, avec vous. BREF. Discutons.Une fois repus, place aux animations ! Du “Beat Saber Contest” (un Oculus Quest à gagner) au “Juste Prix du nerd” (un bon d'achat tech à gagner), tout le monde pourra en profiter.La journée se poursuivra par un apéro pimenté d'une petite session questions / réponses qui vous permettra de gagner quelques cadeaux. Personne ne repartira les mains vides...nous aurons bien entendu desà vous offrir.Pour les plus motivés... et ceux qui ne sont pas rassasiés, nous prolongerons la soirée dans un resto typique de la capitale de la gastronomie.Juste pour qu'il n'y ait pas d'équivoque : nous vous invitons. Tout est donc gratuit pour vous si ce n'est le transport bien sûr. Précisons que notre lieu de rendez-vous est à moins de 15 minutes (à pied) de la principale gare lyonnaise, la Part-Dieu.On espère vous y voir !

