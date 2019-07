Clubic organise sa première journée de la communauté

L'occasion de faire changer Clubic

Vous ne nous connaissez pas vraiment... et réciproquement d'ailleurs. Connaissez-vous les rédacteurs que vous remerciez ou à qui vous faites des remontrances en commentaires ? Les modérateurs qui vous aident à discuter sereinement ? Non. On s'imagine les uns les autres, certes, et on se trompe certainement. Changeons cela.Clubic est, outre un média sur lequel vous informer,- et parfois aussi de prises de bec (forcément).Si nous vous proposons de nous regrouper, c'est d'abord pour se connaitre, que vous puissiez nous poser des questions et, inversement, pour que vous puissiez nous dire quelle est votre vision de Clubic. Ce que vous aimez, n'aimez pas et ce vers quoi vous souhaitez voir évoluer le site.Bien entendu, il s'agit là d'une invitation : nous animerons ce rendez-vous, il y aura à boire, à manger, à parler. Il vous suffit donc de venir... et de décider où et quand.Reste à savoir comment organiser cette journée pour que vous soyez le plus nombreux possible à nous y rejoindre. En effet, nous ne pourrons pas organiser de tour de France ; ça serait chouette, mais il faut bien que nous travaillions et il y a fort à parier que vous aussi.Histoire de ne pas nous retrouver à trois, nous attendrons la fin des vacances et le passage de la rentrée qui est, pour certains, un moment un peu intense en termes d'organisation. De fait,Etant localisés à Lyon, nous vous proposons d'y passer cette journée ensemble ou, s'il le faut, de la faire à Paris.De la même façon, nous pouvons organiser cette journée en semaine, un vendredi par exemple, ou le week-end, le samedi.Nous glissons ci-dessous un petit formulaire que vous pourrez remplir afin de nous orienter vers la solution qui plaira au plus grand monde. On vous dit à bientôt et en attendant, bonnes vacances (pour ceux qui en ont !).