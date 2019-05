Clubic.com a 19 ans !

Joooooyeux A-nni-ver-saiiiiire !

Vous vous souvenez de ce que c'était de naviguer sur Clubic il y a 19 ans ?

Cliquez sur l'image pour en avoir une petite idée

D'ailleurs, nous avons ouvert un sujet forum afin de partager nos meilleurs moments sur Clubic !

Et, pour filer un peu la métaphore, le navireen aura porté, depuis, des travailleurs naviguant sur un océan d'informations et portant dans son sillage nombre de lecteurs.Humblement, la petite équipe actuelle souhaite aujourd'hui un bon anniversaire au site Clubic.com. Ce fier média, qui souffle cette année ses 19 bougies, aura résisté jusqu'à aujourd'hui malgré les vents forts et le creux des vagues.Certains d'entre nous ont été lecteurs de Clubic avant de faire partie de ses rangs et cela ajoute un peu plus encore à notre envie de faire à nouveau de ce site votre référence sur l'innovation et la technologie.Cela fait un peu plus d'un an que nous travaillons à réparer la mécanique du site aussi bien en termes d'infrastructure et de développement qu'en termes purement éditoriaux.C'est le début d'un nouveau voyage que nous souhaitons long et ambitieux... et qui ne se fera pas sans vous.Encore bon anniversaire Cluclu.