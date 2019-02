Clubic reboot son espace de discussion

Bien plus qu'un lifting

Des années que la communauté active surClubic réclamait du changement. Entre bugs en tous genres et interface digne du moyen âge numérique (tendance FrontPage), notre espace de discussion avait bien besoin d'un petit rafraîchissement.Parce que oui, le forum defédère (encore et toujours) une communauté active de membres avides de conseils, d'aide, de discussions et de débats... parmi lesquels nos irréductibles modérateurs.Or, il y a bientôt un an, lorsque nous vous avons annoncé notre nouvelle indépendance , nous avions promis entre autres le retour des commentaires puis de nous attaquer, donc, au forum.Mi-août, parole tenue, les commentaires (et les trolls) signaient leur grand retour sur Clubic . Ce système de discussion sur les articles n'était alors que la partie émergée de l'iceberg puisque nous bossions en sous-marin pour intégrer aussi le forum viaDiscourse est une plateforme de discussion open source « built for the next decade of the Internet » comme l'énonce le slogan du projet. Comprenez par là qu'il s'agit d'uneintégrant tout un tas de fonctionnalités que nous avons tous désormais l'habitude d'utiliser sur les réseaux sociaux et autres messageries instantanées notamment.Et, quelques mois plus tard, nous y voilà : le forum est mort, vive le forum.Notez d'abord, que toutes les discussions présentes sur l'ancien forum ont été migrées vers le nouveau système.Les commentaires, quant à eux, ont été réunis dans la catégorie... « Commentaires » ; oui, il fallait y penser.À ce niveau, vous devriez vous y retrouver facilement, la plateforme que nous avons choisie est très accessible et sera bien mieux maintenue que l'ancienne, promis ;)Là où nous avons adapté Discourse pour qu'il soit le plus minimaliste possible en vue de vos commentaires sous nos articles, à contrario nous avons gardé le maximum d'options pour ce nouveau forum. Pour une liste exhaustive de ce à quoi vous pouvez vous attendre, nous vous invitons à directement consulter le site officiel du projet En quelques mots, votre espace de discussion adopte un design sans pagination ; undonc, mais depuis lequel il est possible depour plus de lisibilité.Laest elle aussi ultra simple et dotée de toutes les options de mise en forme courantes, dont l'intégration d'images et de liens automatiquement étendus.Enfin, il vous sera désormais plus aisé de suivre les sujets qui vous intéressent. Votre forum Clubic intègre moult possibilités depar sujets, catégories ou, tout simplement, lorsqu'un autre internaute vous répond.Vieillissants et gavés de fonctions aujourd'hui cassées, inactivées ou simplement obsolètes, nous avons décidé de supprimer vos anciens comptes Clubic au profit de nouveaux uniquement centrés sur les discussions (commentaires et discussion). Le système de groupe a lui aussi disparu.Point de détail qui a toutefois son importance, vos anciens posts et commentaires sont désormais rattachés à votre nouveau compte (vous n'avez donc rien perdu).Vous pourrez bien entendu personnaliser celui-ci, mais y sont également centralisés vos notifications, activités et messages directs.Normalement - et notre cher développeur a insisté sur le « normalement » - tout utilisateur connecté à un compte Clubic devrait être connecté automatiquement à son nouveau compte Forum Clubic. Cela doit donc se passer de façon complètement indolore.Mais il est possible que vous ayez à vous reconnecter manuellement, notamment si votre ancien identifiant comportait des caractères spéciaux. Par exemple, le pseudo du rédacteur de cet article était « +Ludo », il est devenu « _Ludo ». Dans ce cas, la page de récupération d'identifiant vous guidera sur le droit chemin.Néanmoins, si vous avez le moindre souci, nous vous invitons à nous le faire savoir par mail à l'adresse feedback@clubic.com ; nous espérons un minimum de courrier et un maximum de com' !Pour finir, profitons de cette tribune pour remercier collectivement notre tech d'enfer,, Mathieu et, pour leur travail sur ce projet de longue haleine ainsi que l'ensemble des modérateurs, qui, jour après jour, nous aident à rendre nos discussions plus riches et... mesurées.