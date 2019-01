Funko dévoile ses figurine Gears Of War (et Marcus envoie du bois)



© Funko

En attendant le jeu mobile, profitons des figurines !

C'est au cours de la London Toy Fair quea dévoilé un nouveau trio de figurines destiné à agrandir la sectionde son catalogue. Les geeks amateurs de figurines au lookpourront ainsi prochainement mettre la main sur le général Raam, la reine Myrrah et le célèbre Marcus Fenix.Ces trois sympathiques personnages au design très attachant dans leur versionviendront agrandir la large gamme déjà existante. On notera d'ailleurs que Marcus existait déjà depuis quelques années dans le catalogue Funko.Nous sommes d'ailleurs particulièrement fans du nouveau Marcus Fenix à la rédaction. Et nul doute qu'il ira prochainement orner le bureau des nombreux amateurs de la licence Gears of War en attendant le jeu mobile Gears Pop! actuellement en préparation.En aparté, les amateurs du vaste univers Warhammer 40.000 seront aussi ravis d'apprendre la sortie prochaine de quatre figurines de Space Marines Pop! chez Funko. La licence propulsée par Games Workshop s'étend ainsi vers de nouveaux horizons après plusieurs jeux plus ou moins bons sur PC et consoles.