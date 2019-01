LEGO reproduit un pickup Chevrolet avec 300 000 pièces (et un peu de patience)

Un pick-up qui casse des briques

Source : Tech Crunch

La célèbre marque danoise veut clairement frapper fort pour la sortie de son nouveau film, The LEGO Movie 2. Après un trailer diffusé sur YouTube depuis l'an dernier, les petites briques colorées adoptent maintenant la forme d'un magnifique pick-upC'est un travail de titan qu'aura nécessité la construction de ce véhicule à taille humaine. En effet, pas moins de 18 constructeurs de chezse sont attelés à la tâche durant plus de 2 000 heures, assistés par des plans sur ordinateur. Une aide informatique précieuse pour assembler correctement les 334 554 pièces nécessaires à la création de ce modèle grandeur nature.Avec un poids de 1 500 kg et une taille de 1,82 m, l'engin tout de plastique vêtu est clairement impressionnant à voir une fois terminé. Chevrolet indique même que c'est le premier de ses véhicules à bénéficier d'une telle reproduction à taille réelle. Mais que les parents se rassurent : il ne sera jamais commercialisé, pas de risque de le voir traîner dans votre salon !