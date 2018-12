Récap : les actualités marquantes de la semaine

Parrot : le géant français du drone dégringole et s'apprête à licencier

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple. Nous avons en effet réfléchi à un nouveau format prenant la forme d'un récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Entre cinq et huit sujets aussi variés les uns que les autres et sélectionnés par la rédaction, font ainsi l'objet d'un court résumé, accompagné d'un lien menant à l'article principal. Vous êtes prêts ? C'est parti.Parrot, parmi les leaders français dans le domaine des drones, vit une fin d'année 2018 délicate : ses pertes nettes de 51,8 millions d'euros couplées à un chiffre d'affaires en baisse de 40 % (3e trimestre) vont l'obliger à se séparer de nombreux employés . La faute, notamment, à une guerre des prix toujours plus féroce et une hype qui s'essouffle.Une bien belle trouvaille de la part de l'astronaute allemand Alexander Gerst. À l'occasion du 20e anniversaire de la station ISS, l'homme de l'espace est tombé, par hasard, sur des disquettes d'un autre temps qui rappelleront des souvenirs aux anciennes générations . Celles-ci contenaient par exemple Norton Utilities (logiciel de sécurité informatique) pour Windows 95/98. Sympathique clin d'œil pour les vingt bougies de la station spatiale.Une équipe scientifique chinoise se targue d'avoir créé les deux premières jumelles génétiquement modifiées. Et ce en modifiant une partie de leur ADN dans l'optique de les protéger du VIH. Mais tempérons de suite nos ardeurs : la communauté reste sceptique face à cette avancée et attend des preuves viables pour en avoir le cœur net. Pour comprendre l'ensemble du processus utilisé, n'hésitez pas à jeter un œil à notre article dédié Sale semaine pour l'éditeur de jeux vidéo Bethesda : son titre Fallout 76 a été très décrié par la critique en raison des innombrables bugs observés par les joueurs. Une bêta ouverte décevante, donc, à laquelle la société a voulu réagir. Pourtant, l'entreprise américaine avait quelque peu préparé le terrain en prédisant ce type de déconvenue. Habile.Free mobile en roue libre. L'opérateur aurait procédé au blocage à distance de 300 000 smartphones loués et non restitués . Problème : les utilisateurs concernés ont généralement acheté leur appareil mobile dans des boutiques d'occasion, sans connaître leur provenance. Double problème (pour les utilisateurs) : Free a parfaitement le droit d'agir de la sorte, selon les conditions générales d'abonnement.La prudence est de mise : treize applications de course automobile hébergées sur le Google Play Store auraient été infestées par des. Si la firme de Mountain View a effectué un nettoyage complet de ces parasites, il est fortement conseillé de vérifier si l'une d'elles n'a pas été téléchargée sur votre terminal. Pour connaître le nom de ces apps', rendez-vous ici La lumière au bout du tunnel. La Freebox V7 connaît enfin sa date de présentation officielle : le mardi 4 décembre à dix heures, après plusieurs reports au cours des dernières semaines dus à de potentiels problèmes de logiciels ou de télécommande. La conférence sera à suivre en direct sur Clubic.