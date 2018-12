Un « crypto-chat » vendu pour la somme pharaonique de 150 000 €

Le phénomène des CryptoKitties

Dragon, le chat qui valait 150 000 €

Vous aimez les chats ? Peut-être pas autant que cet utilisateur de, qui vient de débourser 150 000 € pour un chaton numérique. Une jolie bouille, les ronronnements et les poils à ramasser sur le tapis en moins.CryptoKitties est un jeu permettant de collectionner, comme son nom l'indique, des crypto-chats. Il s'agit en fait de cartes qui présentent d'adorables petits chats numériques. Pour quelques dollars, ou plutôt des poussières d'Ethereum, il est possible de se payer une bête à poils virtuelle.Un jeu assez original qui ne manque pas d'évoquer les Tamagotchi ou l'univers Pokémon, et qui fait aujourd'hui parler de lui car l'un des crypto-chats vient de s'échanger pour... 600 ETH. L'équivalent de 170 000 $.. C'est avec ce petit texte que se présente Dragon, aussi connu sous son nom de code : #896775. Ses parents, #894626 et #894625, sont la propriété d'un certain Derek#7051, grand amateur de Kitties (il en a plus de 1 700).Pourquoi Dragon s'est échangé pour cette somme de 170 000 $ ? Mystère ! Les chats numériques les plus recherchés sont ceux de la génération 0, les plus rares (environ 50 000). Dragon est un chat de génération 9. Aucune explication rationnelle.Des CryptoKitties se sont déjà échangés à prix d'or par le passé. Le #18 ou le #4, des chats de Gen 0, se sont vendus pour respectivement 110 000 $ et 107 000 $.Cette vente a permis de booster le prix moyen des chatons sur la plate-forme, et fait parler du jeu... dont les créateurs se préparent à lancer le millionième « Kitty ». Alors, transaction secrète protégée par la Blockchain ou gros coup de publicité pour un jeu dont le développement était au ralenti depuis quelques mois ?