Open source : l'industrie américaine du cinéma s'associe avec la Fondation Linux

Anton_Ivanov / Shutterstock.com

80% de l'industrie du cinéma utilise des logiciels open source

Une communauté de développeurs open source dans le cinéma et les médias

L' Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) et la Linux Foundation se sont récemment associés afin de créer une entité commune baptisée Academy Software Foundation (ASWF).Ayant pour but, la création de cet organisme fait notamment suite à une enquête réalisée par l'Academy's Science and Technology Council, sur une durée de 2 ans, et ayant révélé que plus de 80 % de l'industrie du cinéma utilise des logiciels open source, particulièrement dans les domaines de l'animation et de la création d'effets visuels.Dawn Hudson, PDG de l'Académie s'est naturellement félicité de ce nouveau partenariat :Jim Zemlin, directeur exécutif de la Linux Foundation, a de son côté déclaré :Parmi les membres fondateurs de l'ASWF, se trouvent par exemple Blue Sky, DreamWorks Animation, Google Cloud, Intel, Walt Disney ou encore Epic Games.