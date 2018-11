Une intelligence artificielle est désormais capable de trouver Charlie

Des progrès sans limites pour l'intelligence artificielle

Prouesse technologique ou délire inutile ? Nous laisserons le choix de la décision à chacun. Du reste, une intelligence artificielle développée par une agence de communication vient de réaliser « l'impossible » : débusqueren moins de 5 secondes, avec un taux de réussite de 95%.Développée par le biais d'un, cetteest capable de reconnaître le personnage vêtu d'une marinière rouge et d'un bonnet à pompon en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.Grâce à un entraînement et à un performant système de reconnaissance faciale, la technologie développée par l'agence de communicationfait ses preuves. Pour ce faire, elle utilise la technologie, qui permet le développement d'applications de reconnaissance faciale.Son secret ? Tout d'abord, ce bras robotisé auquel pend une main humaine en silicone capture une image de la scène globale. Ensuite, il analyse le contenu de l'image, et compare les résultats avec des images de Charlie dénichées sur Google pour débusquer le facétieux personnage.Quel intérêt ? En soi, aucun. Mis à part ruiner totalement l'intérêt du jeu imaginé par Martin Handford. Du reste - en extrapolant -; on peut envisager que des applications dérivées permettraient de mettre au point des technologies de reconnaissance faciale permettant de retrouver des personnes disparues, ou encore des fugitifs.