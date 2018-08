Une start-up lance GoCube, un Rubik's Cube connecté

Rubik's Cube en main, défiez vos amis où qu'ils se trouvent

Le Rubik's Cube est, depuis son invention en 1974, devenu le casse-tête par excellence, mais aussi et surtout l'un des jouets les plus célèbres du monde. On a plus ou moins toutes et tous eu au moins une fois un exemplaire du cube en trois dimensions entre les mains. 350 millions d'entre eux ont été vendus dans le monde ces 40 dernières années.Et pour lui donner une nouvelle fraîcheur et le placer dans l'air du temps, la start-up Particula a décidé d'en présenter une version high-tech qui pourrait bien vous séduire.Le Rubik's Cube de Particula reprend ce qui a fait le succès du casse-tête : la même forme évidemment, avec les six côtés divisés en neuf carrés plus petits. Mais la firme israélienne lui donne son propre nom : le « GoCube ». Autant s'y habituer.Autres nouveautés et pas des moindres, le cube est directement relié à une application mobile qui vous indiquera la vitesse à laquelle vous pouvez résoudre le casse-tête. L'interactivité est poussée jusqu'à vous permettre de défier vos amis dans un mode multijoueur ou de mettre en place des compétitions individuelles.Et ce n'est pas tout, puisque Particula tient à s'adresser à des joueurs de niveaux opposés : débutants et habitués. Si vous êtes des premiers cités, l'application vous propose des tutoriels qui vous guideront dans la résolution de ce casse-tête hongrois. A l'aide de votre mobile, vous pouvez aussi accomplir tout un tas de missions pour découvrir ou redécouvrir le Rubik's Cube.Lancé sur une plateforme de financement participatif, le GoCube a recueilli plus de 800 000 dollars (l'objectif initial était de... 25 000). Erno Rubik peut être tranquille : son cube a encore de belles heures devant lui.