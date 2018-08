Les commentaires (et les trolls) enfin de retour sur Clubic !

Ce qui change pour vous ?

Pour des raisons techniques et suite à la prise d' indépendance de Clubic.com , nous avions été forcés courant juin de couper le module de commentaires présent en dessous des actualités et articles du site. Exit les conversations enflammées, remontrances énervées, les corrections sympathiques et quelques rares remerciements de nos lecteurs ; nous étions aussi impatients que vous de pouvoir profiter à nouveau des bons mots de la communauté. C'est chose faite depuis ce matin.Eh bien... normalement pas grand-chose ; nous avons voulu faire au plus simple. Vos comptes ont été reconnectés au nouveau système et pour l'instant c'est un éditeur de texte des plus épurés qui est mis à votre disposition. Nous enrichirons ce dernier petit à petit en fonction de vos retours.Si jamais vous souhaitez un peu de détail sur les coulisses du projet, sachez que nous avons adopté la solution 100% open source Discourse (à ne pas confondre avec Disqus ) que nous avons, dans un premier temps, exploité comme module de commentaire.Si vous êtes un petit peu curieux ou connaisseur, vous savez surement que Discourse est surtout un système dédié à la discussion en ligne - il y a quelques années nous aurions certainement dit « système de gestion de forum ». Vous pouvez donc d'ores et déjà imaginer quelle sera la suite des opérations ; rendre Clubic à ses lecteurs c'est aussi leur permettre d'échanger et de construire sur ce site sur lequel ils ont trop longtemps été oubliés.Bien que nous ayons testé l'outil autant que faire se peut, nous sommes certains que vous aurez des problèmes ou des critiques à nous remonter concernant l'outil. Nous allons bien entendu passer par une phase de stabilisation puis continuer à travailler dessus de façon itérative.N'hésitez donc pas à nous laisser ci-dessous vos commentaires concernant d'éventuels soucis avec l'outil ou, si vous n'arrivez même pas à poster pour des raisons de connectivité, à l'adresse suivante : feedback@clubic.com. Nous ferons de notre mieux pour être les plus proactifs possible.À bientôt, en commentaires ;)PS : Bravo et merci àpour le dur labeur !