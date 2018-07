Un manuscrit d'Ada Lovelace vendu 107 000 euros aux enchères

« Le document le plus important de l'histoire de l'informatique »

Des enchères plus élevées que prévu

Modifié le 31/07/2018 à 10h26

La couverture de cuir brun, légèrement ternie par le temps mais en excellent état au regard de son grand âge, porte seulement quelques lettres : LOVELACE.Il y a quelques jours, une copie particulièrement rare de l'ouvrage signé de la pionnière en informatique, Ada Lovelace, a été vendue aux enchères pour la somme de 97 000 £, soit près de 107 000 euros.Datant de 1843, le document contient notamment la traduction d'un papier rédigé par le mathématicien italien Menabrea et traitant des plans de la machine à calculer de Charles Babbage, mathématicien lui aussi, mais également inventeur et visionnaire britannique considéré comme l'un des principaux précurseurs de l'informatique.De nombreux commentaires et annotations d'Ada Lovelace viennent enrichir le texte italien original, et la mathématicienne y donne également une méthode de calcul des nombres de Bernoulli - faisant de ce document le premier programme informatique de l'histoire.Annoncé par le commissaire-priseur de la vente aux enchères, comme, l'ouvrage - dont il n'existerait que 6 exemplaires dans le monde - devait « seulement » rapporter 40 à 60 000 £.Les enchères sont pourtant montées jusqu'à 97 000 £ et ont été remportées par un libraire Britannique originaire de Cotswolds.