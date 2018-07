Des robots-livreurs dans les rues de Pékin

Jusqu'à 12 km/h en vitesse de pointe !

Un fonctionnement enfantin

Modifié le 20/07/2018 à 15h41

: voilà comment ces robots récemment mis sur le marché par la société Zhen Robotics ont été baptisés.Équipés de nombreux radars, d'un GPS, de 4 caméras ainsi que d'un système de télédétection laser, ils se déplacent pour l'instant à une vitesse de 3 km/h à l'aide de leurs 6 roues, mais sont capables d'atteindre la vitesse de 12 km/h en théorie. Hauts d'environ 1 mètre, ils pèsent 30 kg et sont capables d'acheminer divers produits tels que des repas depuis un restaurant, des courses depuis la supérette du coin, mais également des colis plus classiques.Actuellement uniquement déployés dans une zone résidentielle, leur fonctionnement est pour l'instant à l'essai. Leur principal point faible : ils se contentent de livraisons dans un rayon de seulement quelques centaines de mètres.L'opération à réaliser afin de pouvoir se faire livrer par ces petits robots est très simple. L'utilisateur passe commande via son smartphone, règle la note en ligne, et l'employé du magasin n'a plus qu'à charger le robot avec les produits demandés.Il se dirige ensuite au plus proche du client, ce dernier n'ayant plus qu'à cliquer sur un lien depuis son mobile pour déverrouiller le coffre du robot et se saisir de sa marchandise. Unambulant, en quelque sorte.A l'heure actuelle, ce sont pas moins de 100 millions de colis qui sont livrés chaque jour en Chine. Et si lespeuvent s'avérer d'une grande aide pour cette tâche, leur faible rayon d'action et leurs frais de fonctionnement très élevés n'en font pour l'instant pas une menace pour les livreurs traditionnels.