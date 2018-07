Une collection inspirée de jeux de rétrogaming arrive bientôt chez Uniqlo

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Space Invaders sera aussi de la partie

La première partie de la collection sera dédiée aux grands titres du Namco Museum, des classiques qu'on ne présente plus et qui ont fait le succès de Namco dans les années 80 et 90. Les adeptes du rétrogaming pourront profiter d'une gamme de tee-shirts unisexe à l'effigie de Pac-Man, mais aussi des jeux Galaga, Xevious, Dig Dug, ou encore Mappy. Le lancement de cette collection est prévu pour le 13 août avec des tee-shirts disponibles pour 14,90 € dans toutes les boutiques de la marque nippone ainsi que sur internet.La seconde partie de la collection arrivera dans les boutiques dès septembre et mettra en avant le célèbrede Taito Space Invaders, sorti en 1978. Un grand classique qui ne nous rajeunit pas, mais surtout qui aura influencé bien d'autres titres dans l'histoire du jeu vidéo.À l'instar de Pac-Man ou Dig Dug, les tee-shirts mettant à l'honneur le cultissime Space Invaders devraient eux aussi reprendre fidèlement les graphismes du jeu. Ces deux collections de tee-shirts devraient probablement connaître un fort succès dans le monde entier.