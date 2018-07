Super Weekend eBay : grosses promotions sur les articles de fitness

Faites tapis

A bicyclette

Modifié le 29/06/2018 à 15h37

Et l'on commence avec une offre radicale sur le tapis de course FitFiu MC-100 qui voit son prix dégringoler de 529 euros à 159 euros, ce qui vous permettra de réaliser pratiquement 70% d'économie. Proposé par un vendeur partenaire, il bénéficie de la garantie client eBay, et vous pourrez profiter de frais de ports offerts.Ce tapis de course, pliable et compact, dispose d'un moteur de 900W qui lui permet de proposer une vitesse allant jusqu'à 10 Km/h. Il est en outre équipé d'un écran LCD afin d'afficher de nombreuses données en courses, comme la vitesse, le temps écoulé ou les calories dépensées. Il dispose également de 12 programmes d'entraînement intégrés pour vous aider dans votre processus de remise en forme ou votre entraînement quotidien.Deuxième bon plan fitness du weekend avec le vélo elliptique FitFiu ORB2600S qui bénéficie lui-aussi d'une très jolie réduction. C'est une ristourne de près de 200 euros qui vous attend, et qui fera tomber le prix de cet appareil à 79 euros seulement. Là encore, la garantie client eBay tout comme les frais de ports offerts sont à l'ordre du jour.Garanti deux ans, ce vélo elliptique bénéficie d'une construction qui mise sur la solidité et la simplicité d'utilisation. Idéal pour les personnes aux articulations fragiles, le vélo elliptique vous permettra de vous entraîner en douceur. Ce modèle propose ainsi un large écran LCD permettant d'afficher différentes constantes durant l'effort, dont le rythme cardiaque grâce aux capteurs disposés sur les poignées.