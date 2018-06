Clubic meta : les commentaires sous les articles reviennent bientôt !

Comment ça marche ?

01/06/2018

Après une intense session de brainstorming, l'équipe Clubic a enfin trouvé l'outil idéal pour les commentaires. Plus rapide, plus pratique (plus facile à gérer pour nous, aussi), il ne reste plus qu'à l'implémenter d'abord sur les actualités et articles, et ensuite sur le forum !Seulement voilà : l'ancien module a été désactivéque le nouveau n'arrive.Pour vous, ça veut dire plus de possibilité de commenter sur les actualités pendant quelques temps. Comme on veut pouvoir continuer à participer et lire vos échanges et vos débats sur nos articles, on vous propose de passer les commentaires sur le forum, le temps de l'implémentation.A la fin de certains articles ou actualités, vous trouverez dorénavant un lien vers un thread du forum qui aura été spécialement créé pour l'occasion. Vous pourrez ainsi continuer de commenter et débattre sur le forum directement.Vous pouvez utiliser votre compte utilisateur Clubic habituel pour commenter sur le forum. On y applique les mêmes règles de bienséance que dans les commentaires : pas d'insultes, de diffamation, de harcèlement. On vous fait confiance, vous êtes des gens bien !Et si vous avez besoin de nous contacter :, ou sur le forum.