Mass Effect fait irruption dans No Man's Sky pour un cross-over de légende

La dernière mise à jour de No Man's Sky, attendue plus tard dans la journée, verra ainsi l'intégration du meilleur vaisseau de l'Alliance Galactique, nul autre que le SSV Normandy SR-1 (et non celui construit par Cerberus). Un clin d'œil fort bien amené, alors que Mass Effect Édition Légendaire est sorti il y a tout juste une semaine, avec un premier opus ayant bénéficié le plus de cette trilogie remasterisée.

Les aspects extérieur et intérieur de ce vaisseau iconique ont ainsi été entièrement remodélisé avec le moteur du jeu de Hello Games. Malheureusement, ne comptez pas y retrouver Liara, Garrus, Tali'zorah ou d'autres membres d'équipage, qui sont sûrement occupés à sauver la galaxie en compagnie de Shepard. Le Mako ne sera malheureusement pas de la partie non plus pour grandement aider à explorer la bagatelle de 18 quintillions de planètes présentes dans No Man's Sky.

Le SSV Normandy SR-1 sera dans No Man's Sky, comme on pouvait s'en douter, un vaisseau de classe S, la meilleure du jeu. Mais pour obtenir ce vaisseau prestigieux et terriblement classe, il faudra se retrousser un peu les manches, et le faire assez vite.