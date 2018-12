Comparatif : les meilleures solutions de stockage interne pour votre ordinateur

Faire le choix d'un SSD ou d'un HDD

Les meilleures solutions de stockage interne, selon la rédac' :

Produit Qualités / Défauts Specs.

860 Evo + Durée de vie

+ Garantie de 5ans

+ Constance des débits



- Livré sans logiciel



Prix : 74,99€ (500 Go)

Stockage : 250 Go à 4 To

Interface : Sata 6 Gbits/s



970 Evo NVMe M.2 + Garantie

+ Performances

+ Interface de l'app et sur internet facile à utiliser



- Livré sans logiciel

Prix : 123,85€ (500 Go)

Stockage : 250 Go à 2 To

Mém. cache : 512 mo

Interface : PCIe - M.2



Ironwolf + Très grande durée de vie

+ Disque dédié au NAS

+ Très performant



- Pas des plus silencieux

Prix : 109,90€ (4To)

Stockage : 1 To à 14 To

RPM :5900 ou 7200 tr/min

Mém. cache : 64 ou 256 mo

Interface : Sata 6Gbits/s



BarraCuda + Fiable

+ Grande capacité de stockage



- Chauffe plus que d'autres concurrents

- Performances un peu juste en écriture

Prix : 109,00€ (4To)

Stockage : 500Go à 8 To

RPM : 7200 tr/min

Mém. cache : 32, 64 ou 256 mo

Interface : Sata 6Gbits/s

P1 + Performance

+ Garantie de 5 ans



- Le SSD chauffe très vite



Prix : 102,89€ (500 Go)

Stockage : 500 Go à 2 To

Interface : PCIe - M.2



Blue + Performances en lecture

+ Silencieux



- Performances en écriture

Prix : 108,99€ (4To)

Stockage : 500Go à 6 To

RPM : 5400 ou 7200 tr/min

Mém. cache : 64 mo

Interface : Sata 6Gbits/s



1. HDD ou SSD, lequel choisir ?

Le disque dur mécanique ou HDD

Le Solid State Drive (ou SSD), le disque dur à mémoire flash

2. De quelle capacité de stockage ai-je besoin ?

3. Le format et l'interface, kézako ?

4. La vitesse de lecture et d'écriture, qu'est-ce que c'est ?

5.Quel budget alloué pour mon stockage interne ?

D'abord, il convient de distinguer les deux supports différents que sont le HDD et le SSD.Un HDD oudans lequel on retrouve un disque magnétique en rotation et qui est lu par une tête de lecture située à seulement une dizaine de nanomètres au-dessus de la surface. Laet il est courant dans le commerce de trouver des valeurs à 5 400 et 7 200 tr/min.Il présente l'avantage d'être la technologie la plus mature à ce jour, ce qui permet des coûts de fabrication et un prix de vente faible pour une capacité de stockage très élevée. Il est cependant le moins rapide parmi les offres actuelles, et sa fragilité, bien que souvent compensée, le rend moins désirable sur les ordinateurs portables.L'autre version est le SSD. Son fonctionnement repose sur une. Utilisant des puces mémoires que l'on retrouve également dans les clés USB par exemple, il offre uneet se montre plus résistant aux chocs.Mais il n'est pas non plus exempté de défauts. En outre, si le SSD est certes résistant aux chocs ou à une température élevée, il peut s'user plus rapidement à l'usage, les puces mémoires ayant unpossibles. Aussi, le prix des SSD est plus élevé que celui des HDD, nécessitant souvent un budget 2 à 3 fois plus élevé pour obtenir la même quantité de mémoire.Si la, alors il est préférable de s'orienter vers un. Ce dernier propose une vitesse de lecture plus élevée que les HDD, ce qui permet à un système d'exploitation, un jeu vidéo et n'importe quel autre programme d'avoir un temps de chargement plus faible. Compris entre 128 et 512 Go de mémoire, pour le gros du marché, il est évidemment plus judicieux de s'orienter vers la valeur la plus haute si un grand nombre de logiciels doivent être installés.En revanche, pour d', notamment pour du multimédia, il est nettement préférable de choisir le. En raison de son faible coût de production, il peut proposer une capacité de stockage importante pour un cout bien plus raisonnable. Il est courant à ce jour de disposer de HDD ayant une capacité comprise entre 1 et 2 To.Si d'importants besoins de stockage et une grande vitesse d'exécution sont recherchés, il existe alors une solution : un. Cette option présente l'avantage de disposer de deux espaces de stockages distincts et complémentaires, le SSD assurant un démarrage rapide des logiciels et le HDD un important espace de stockage. La configuration la plus courante consiste à jouir d'un SSD en 128 ou 256 Go de capacité couplé à un HDD de 1 To.Pour les HDD, il existe: le 2,5 et le 3,5 pouces. Désignant la taille du disque dur, le premier est davantage destiné à uneen raison de ses dimensions réduites et qui lui autorise une consommation plus faible en électricité. Le second, plus grand, présente davantage un intérêt pour leset se montre plus performant. Tous deux se connectent via une interface SATA 3, qui est l'interface la plus courante aujourd'hui et permet un, ce qui est largement suffisant, un HDD n'excédant que rarement une vitesse d'écriture de 150 Mo/s.Pour les SSD, c'est en revanche une autre histoire. Le format le plus courant est le 2,5 pouces connecté en, à l'image des disques durs mécaniques. Mais il est de plus en plus fréquent que des PC portables adoptent le. Ce dernier a pour propriété d'être bien plus compact et permet une connexion directement sur la carte mère via soit une interface SATA 3, conservant un débit maximal de 600 Mo/s, soit en. Il existe enfin le, et dont la conception est très compacte, bien que conservant un débit similaire au SATA 3.Pour les HDD, cette célérité s'exprime le plus souvent en. La plupart des modèles destinés au grand public sont proposés à des vitesses comprises entre, même s'il existe des modèles allant jusqu'à 15 000 tr/min. En d'autres termes, un disque dur mécanique allant jusqu'à 7 200 tr/min peut autoriser uneLa vitesse des SSD en revanche ne dépend pas de la rotation d'un disque magnétique, mais duque le SSD peut procéder, exprimées en. Plus ce chiffre est important, plus le disque pourra lire et écrire rapidement ? si son interface le lui permet. Il est fréquent à ce jour que les SSD atteignent uneIl faut cependant se montrer prudent. Les constructeurs annoncent souvent des débits théoriques surévalués, car les tests sont réalisés dans des conditions assez éloignées des habitudes des utilisateurs. Il vaut mieux alors consulter des comparatifs de disques durs pour s'assurer des performances réelles de ces derniers.La plupart du temps, un budget compris entre 50 et 100 euros permet de couvrir la plupart des besoins. Pourou bien. Pour un budget aux alentours de 100 euros, il est même possible d'obtenir un combo avec un HDD de 1 To combiné à un SSD de 128 Go.