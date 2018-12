Comparatif : les meilleurs objets connectés pour votre smarthome

Comment faire de sa maison une smarthome

Les parents soucieux de la sécurité et de la conduite de leurs enfants voudront par exemple mettre en place des caméras connectées à leur smartphone, pour vérifier s'ils sont rentrés de l'école tout en étant au travail. Les adeptes d'économies d'énergie et d'argent préféreront quant à eux l'installation d'ampoules connectées ou d'un thermostat intelligent contrôlable à distance, pour pouvoir vérifier que tout est bien éteint et régulé. Certains pourront même pousser le confort et le gain de temps à son paroxysme, en se dotant de téléviseurs et d'enceintes connectés à un assistant vocal, capable d'obéir aux instructions du propriétaire pendant que ce dernier s'affaire à une autre tâche.Bref, le champ des possibles est de plus en plus étendu et chacun pourra adapter son équipement selon les besoins.Pour Amazon, il existe Alexa, qui est propulsé par l'Amazon Echo et qui est disponible également sur smartphone Android et dans l'App Store d'Apple. C'est l'un des assistants les plus populaires à ce jour. Sa compatibilité avec un nombre croissant et important d'appareils de différentes marques joue en sa faveur, bien qu'il ne soit pas autant poussé que Siri.Il existe aussi la Google Home, arrivée plus tardivement, et qui parvient malgré tout à séduire une partie des adeptes de la domotique. Elle présente l'avantage de fonctionner avec les applications Google et d'autres comme Spotify ou Deezer. De plus certains appareils sont désormais compatibles, tels que des thermostats ou encore des téléviseurs.Reste enfin le très connu Siri, pionner du genre et dont les performances sont très appréciées. Cependant, il n'est compatible qu'avec des objets Apple et limite donc l'utilisation du logiciel par rapport à la concurrence, même si les résultats sont très convaincants.Qu'est-ce que cela signifie ? Concrètement, quand vous reliez vos équipements les uns aux autres, le Plug & Play sert à reconnaître le matériel connecté via le logiciel d'exploitation de votre ordinateur, téléphone ou téléviseur. Cela permet de le rendre opérationnel immédiatement, ou après une étape de paramétrage, et d'interagir efficacement avec les autres équipements.Pour s'assurer d'une bonne synergie entre chaque appareil, il convient donc de choisir une même marque pour l'ensemble de vos besoins, ou compatible avec le même logiciel. À titre d'exemple, les lecteurs Blu-ray Samsung étant calibrés pour fonctionner efficacement avec un téléviseur de la même marque, cela réduit les besoins de réglages. Il en va de même des assistants vocaux, smartphones et objets connectés. Si vous êtes adeptes d'Alexa, il faut logiquement privilégier du matériel compatible avec cet assistant vocal, afin d'éviter les mauvaises surprises.Qu'on se rassure, les constructeurs savent que la clientèle n'est pas toujours experte dans ce domaine. Ils n'hésitent donc pas à proposer des tutoriels pour aider les utilisateurs dans l'installation de leur matériel, que ce soit sur Internet ou directement à l'aide des équipements.Un assistant vocal peut vous permettre, alors que vous avez les mains dans la préparation de votre plat du soir, d'afficher ou de dicter la recette et de lancer une musique pour mettre un peu d'ambiance sans vous interrompre. Une façon efficace de gagner du temps et d'éviter de se disperser entre plusieurs tâches simultanées. À ce jour, il existe même des frigos connectés capables d'évaluer leur contenu, la température, et de signaler à l'utilisateur d'éventuels manques, ou des fours pilotables à distance pour une cuisson optimale de vos plats.Les adeptes des économies d'énergie et d'argent seront quant à eux séduits par le contrôle à distance via leur smartphone de leur chauffage ou lumière, de l'ouverture de leurs volets, et même pour mesurer la consommation d'électricité en temps réel. De quoi permettre une réduction de cette dernière ainsi que de celle de gaz, et donc de générer des économies financières à moyen et long terme. Il est même possible de prévoir des scénarios différents selon le moment de la journée, le jour de la semaine, ou vos absences comme les vacances ou les voyages professionnels.Certains enfin préféreront la maximisation du confort et la réduction de l'effort. Il existe d'ailleurs une multitude de solutions : activer la lumière automatiquement quelques minutes avant votre arrivée, laisser un robot aspirateur nettoyer le sol, ou programmer une lessive pour qu'elle se termine à l'heure voulue. Des applications généralement fournies par les constructeurs sont proposées pour remplir ces missions, mais il en existe aussi d'autres, telles que IFTTT ou Zapier, qui permettent une automatisation de nombreuses tâches, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises.