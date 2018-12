Comparatif : les meilleurs smartphones de 2018

Comment choisir son smartphone ?

La sélection smartphone de la rédac'

L'autonomie d'un smartphone

2. L'appareil photo

Le nombre de mégapixels

Nombre de capteurs photo

L'ouverture

L'autonomie

La technologie

La définition

La taille de l'écran

Le système d'exploitation ou OS d'un smartphone

iOS

Android

Le processeur

Le stockage

C'est une réalité, les smartphones ont de la peine à survivre une journée d'utilisation soutenue, limités par la taille de leur batterie exprimée en mAh (milliampère-heure). Les. Vous devrez consulter un test ou un comparatif, mais sachez qu'il faudra compter sur un minimum de 15 heures affiché pour être sûr de passer le cap d'une journée complète. L'autonomie est cependant très aléatoire,. Des appels longs, les, une, ou encore lepeuvent. En parallèle, renseignez-vous sur la possibilité de remplacer la batterie, car elle ne dure que 3 ans environ (1 000 cycles en général), et sur la rapidité de recharge, la plupart reprenant 80 % de leur capacité après une bonne heure et faisant le plein en 2 heures.Il s'agit du nombre en. Il ne détermine pas la qualité, mais il donne une idée de la définition des images et un ordre de grandeur pour comparer plusieurs modèles. L'appareil photo avant doit être au minimum de 5 MP, contre 8 MP à l'arrière pour des photos convenables, certains combinant 4 pixels en 1 pour améliorer le rendu. En vidéo, il faut au minimum une définition Full HD à 30 IPS (image/s) avec du HDR magnifiant les couleurs, mais certains vont jusqu'à la 4K en 60 IPS.A l'heure actuelle, un duo de capteurs arrière est nécessaire pour saisir son environnement avec précision et en toutes situations (basse et haute luminosité), celui situé à l'avant servant aux selfies et conversations vidéo. Un stabilisateur et un autofocus seront obligatoires pour assurer les prises de vue en mouvement. N'oubliez pas de vérifier si le HDR est présent, et si plusieurs modes photo sont disponibles comme le mode rafale, le super ralenti, le panoramique, le portrait, etc.C'est une bonne information de la qualité photo et vidéo, car elle est liée à la quantité de lumière absorbée. Elle est indiquée par un. En général,, mais certains modèles utilisent deux capteurs basse lumière/grand-angle, voire un performant téléobjectif doté d'une ouverture variable pour étendre les possibilités.La plus basique est le LCD, dédié aux modèles les plus accessibles et convenant à ceux qui font une utilisation peu poussée de leur appareil, bien que la technologie IPS (larges angles de vue) et sa luminosité puissent parfois étonner. Pour ceux accros à leur smartphone, aimant les couleurs chatoyantes des clichés Instagram et les noirs profonds en vidéo, les écrans OLED voire AMOLED sont bien plus performants. Toutefois la technologie est plus ou moins maîtrisée selon les marques. Un essai en magasin ou un test en ligne vous guidera davantage pour mieux comparer les modèles.Elle se caractérise par le, franchissant certains paliers ou standards. Ainsi les résolutions des appareils lessont autour deou nommées Full HD+/FHD+, les modèlesaffichant du. Selon la taille de l'écran, la perception variera avec la densité ou les ppp (pixels par pouce).Las'est stabilisée autour de, les smartphones suivant la tendance « sans bords » qui évite les gros pavés dans les mains. Absence ou moins de bords entraîne également un poids toujours plus faible. En choisissant un smartphone de moins de 200 g il se fera oublier, les meilleurs tutoyant la barre des 150 g.Il s'agit dupour ses iPhone. Fermé, c'est-à-dire peu configurable, il. C'est aussi le choix préféré des applications, sortant généralement en priorité voire seulement sur cette plateforme, mais qui sont souvent payantes ou plus chères que sur Android.la solution de Google est un OS, car plus personnalisable (écran, performances, etc.) avec même des thèmes téléchargeables, bien qu'avec un peu plus de bugs et des. La plupart sont équipés d'Android 8.0/8.1/8.2 « Oreo », qui sera progressivement remplacé par Android 9.0 « Pie ». Certainslogicielle plus ou moins épaisse avec leurs applications maison ou des fonctionnalités améliorées. D'autres adoptent des versions « pures » commedestiné principalement aux. Il s'agit donc de smartphone moyen voire bas de gamme.Comme pour l'OS,utilise ses outils maison, en l'occurrence les puces. Les premières disposent de 6 cœurs et gèrent lescomme la reconnaissance faciale/vocale, ainsi que la. Les seconds utilisent une gravure plus fine (7 vs 10 nm) pour plus de transistors et une, et notamment en IA avec des calculs 8 fois plus rapides.Sur les supports Android,est la marque la plus populaire - sorte d'Intel, mais sur mobile - en proposant ses puces Snapdragon. Leà huit cœurs gravés en 10 nm qui gère l'IA, les plus accessibles versions 600 (Octo Core, 14 nm) sont limitées à des écrans FHD+. Deux autres « SoC » hautes performances peuvent être intégrées, telles les HiSilicon, tout comme lesAvec l'augmentation des performances photo/vidéo, de la taille des applications/jeux et des débits mobiles, les smartphones saturent facilement. Les modèles de base ont en majorité des stockages de 64 Go, pouvant aller jusqu'à 256 voire 512 Go. Des chiffres dont il faut soustraire la place du système d'exploitation (10 Go environ), en réalité calculé avec 1 Go = 1000 Mo (au lieu de 1024). Ainsi, 64 Go déclarés n'ont qu'un espace de 59,6 Go en pratique. Pour compenser ces pertes, certains mobiles permettent d'insérer des cartes micro SD.