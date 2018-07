iPhone reconditionné : notre comparatif 2018

Apple et iPhone : c'est l'histoire d'une pomme...

iOS 10 est sorti, dans sa version finale, en septembre 2016. Comme chaque nouvel OS, iOS 10 apporte son lot de nouveautés, mais il signe aussi la fin du support, après 5 ans de bons et loyaux services, des iPhone 4 et 4S.

est sorti, dans sa version finale, en septembre 2016. Comme chaque nouvel OS, iOS 10 apporte son lot de nouveautés, mais il signe aussi la fin du support, après 5 ans de bons et loyaux services, des iPhone 4 et 4S. iOS 11 a été déployé dans sa version finale en septembre 2017. Ce nouvel OS apporte également son lot de nouvelles fonctionnalités, et ne support plus les iPhone 5 et 5C. Leur grand frère, l'iPhone 5S, est toujours supporté car déjà dôté d'une puce A7 à sa sortie en 2013.

a été déployé dans sa version finale en septembre 2017. Ce nouvel OS apporte également son lot de nouvelles fonctionnalités, et ne support plus les iPhone 5 et 5C. Leur grand frère, l'iPhone 5S, est toujours supporté car déjà dôté d'une puce A7 à sa sortie en 2013. iOS 12 a été officiellement annoncé par Apple lors du WWDC 2018 et pourrait voir le jour en septembre 2018. L'iPhone 5S continuera à être supporté par cette nouvelle mouture du système d'exploitation.

iPhone 5S : pas à n'importe quel prix !

iPhone 6 et 6 Plus : l'éternelle bonne option

iPhone 6S et 6S Plus : robustes et performants

iPhone SE : le meilleur rapport qualité/prix

iPhone 7 et 7 Plus : encore un peu de patience...

Modifié le 28/06/2018 à 11h25

Après avoir lu nos conseils pour bien choisir un produit reconditionné , vous êtes convaincu : ce sera du reconditionné ou rien ! Mais lequel choisir ? Le 4, le 5, le 6, le 7 ? Version S ou version Plus ? Pas de panique ! On vous aide à y voir plus clair.L'est le smartphone star d'Apple, la « marque à la pomme » qu'on ne présente plus. Lancé en 2007, l'a chamboulé le petit marché tranquille des téléphones portables - on ne les appelait pas encore smartphones à l'époque - en supprimant le clavier physique. La révolution du tactile est lancée !Depuis, les constructeurs y sont tous allés de leurs petites disruptions technologiques pour s'arroger les meilleures parts de marché - pour le plus grand bonheur des consommateurs, qui profitent de ces innovations pour s'équiper de smartphones de plus en plus puissants à des prix de plus en plus bas.Mais avant d'aller plus loin dans le tour d'horizon des, faisons un sain rappel :On les évite, car ils sont obsolètes. Ils n'ont plus droit aux dernières versions d'iOS donc ils ne sont plus supportés par Apple.Sorti en 2013, l'marque l'arrivée duqui permet de déverrouiller son iPhone avec une empreinte digitale. Ce smartphone n'est plus tout jeune, mais ses performances sont encore honorables ! Lors de sa dernière keynote en juin 2018 , Apple a indiqué que tous les smartphones compatibles iOS 11 bénéficieraient de la mise à jour vers iOS 12 . Les possesseurs d'iPhone 5S peuvent donc se rassurer : l'obsolescence n'est pas encore pour cette année.: vous vous équipez d'un téléphone sur lequel internet et les applications fonctionneront pendant 1 ou 2 ans sans souffrir du manque de suivi de l'OS. Une bonne option d'achat pour les budgets restreints !4 ans après son lancement, l'reste le modèle le plus en circulation à l'heure actuelle : 30% des iPhone dans le monde sont des iPhone 6. Une longévité exceptionnelle pour un modèle qui vieillit mieux que ses prédécesseurs.Il faut dire que les évolutions par rapport aux modèles 5 sont importantes : l'écran s'agrandit (surtout le géant 6 Plus !) pour offrir un plus grand confort tactile, les fonctionnalités de géolocalisation s'améliorent, les possibilités de stockage explosent avec un modèle de 128 Go, et les capteurs se démultiplient : baromètre, gyroscope et accéléromètre font des iPhone 6 et 6 Plus de véritables couteaux suisses.Les deux modèles prennent donc de l'embonpoint par rapport à leurs aïeuls, et se parent de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui les rendent particulièrement adaptés à un usage quotidien. A noter : le capteur photo de l'iPhone 6 Plus est stabilisé sur la caméra principale au dos de l'appareil, contrairement à celui du 6.Les modèlesetsont à ce jour les plus vieux modèles encore en production dans les usines Apple (dans leurs versions 32 Go et 128 Go, du moins). Globalement plus performants et plus robustes que l'iPhone 6, ils bénéficient en outre d'une innovation technologique :L'appareil photo s'améliore et propose pour la première fois un capteur de 12 Mpx (le capteur avance passe à 5 Mpx contre 1,2 Mpx pour les modèles précédents), tandis que la qualité vidéo passe un cap avec la possibilité d'enregistrer en 4K.Bref, une valeur sûre qui ne vous lâchera pas avant un bon moment !Pour le résumer simplement, l'est un iPhone 6S dans le châssis de l'iPhone 5S. Un format mini avec les performances des derniers iPhone en date donc, qui se décline en or, argent, gris sidéral et rose comme la plupart des autres modèles. A la rédaction de Clubic, le SE avait rapidement été qualifié de « grand smartphone de petite taille » C'est l'une des raisons pour lesquelles ce modèle a très vite trouvé son public, et continue d'être plébiscité aujourd'hui.Si le design deset 7 Plus n'a pas énormément évolué par rapport à l'iPhone 6, ils ont été dotés de quelques nouvelles fonctionnalités dignes d'intérêt.Côté photo, les capteurs affichent toujours 12 Mpx mais bénéficient d'une stabilisation optique permettant d'améliorer la qualité des prises de vue. En outre, l'iPhone 7 est doté de deux objectifs pour simuler la profondeur de champ et jouer avec les effets de flou de premier plan ou d'arrière-plan.Autre grand changement par rapport aux plus anciens modèles :Mais on n'a rien sans rien : pour leur donner leur étanchéité, Apple a dû faire une croix sur la prise jack et le bouton manuel de la face avant. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité auprès du public !Sortis en septembre 2016, les modèles 7 ont donc tout pour plaire : ils ont atteint un rapport qualité/prix très intéressant en version reconditionnée depuis la sortie de l'iPhone 8 fin 2017.