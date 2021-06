S.T.A.L.K.E.R. 2 : un vaste monde ouvert annoncé mais dépourvu de véhicules pilotables

Bocharov a ainsi confié que le monde ouvert de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl représentera plus de 64 kilomètres carrés. Une information qui donne proprement le tournis au vu de la qualité graphique annoncée. Cependant, compte tenu du contexte post-apocalyptique et des dangers entourant la Zone, parcourir ce vaste terrain de jeu à bord de véhicules ne sera pas une option.



Sans compter les différentes factions rivales, la Zone est en effet peuplée d'anomalies dévastatrices et de monstres à l'affût de la moindre proie. Il est donc important d'évoluer lentement et avec grande précaution pour ne pas risquer une mort aussi rapide que violente. Un système de voyage rapide viendra ainsi compenser l'absence de véhicules pilotables.

Bocharov insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas là d'une fonctionnalité qui a été retirée du développement en raison de quelconques difficultés, mais d'un choix purement assumé. Pour rappel, des véhicules pilotables étaient prévus dans S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, le premier titre de la franchise, sorti en 2007, avant que l'idée ne soit finalement abandonnée.

Quoi qu'il en soit, cette suite tant attendue d'une franchise FPS de légende, figurant parmi nos coups de cœur de l'E3 2021 , devrait nous ouvrir les portes de la Zone le 28 avril 2022, sur PC et en exclusivité temporaire sur Xbox Series X | S. Un titre purement next-gen donc, qui devrait autant flatter nos rétines que nous faire pleurer du sang radioactif. Vivement.