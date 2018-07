Waze prend en compte la qualité de l’air dans le calcul de ses trajets

Waze calculera les itinéraires en fonction de votre véhicule

Modifié le 06/07/2018 à 14h11

Si vous habitez dans une grande ville telle que Paris, Marseille ou encore Lyon, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2017, l'État a mis en place un système de restriction de circulation de certains véhicules classé de 0 à 5 selon le certificat Crit'Air qui est désormais intégré parPour rappel, Crit'Air est un dispositif limitant l'accès aux véhicules qui polluent trop à certaines zones urbaines lors des gros pics de pollution.Afin de définir quels véhicules sont autorisés à rouler ou non dans ces conditions, l'État a mis en place un classement sur l'ensemble du parc automobile français divisé en 6 catégories, selon l'ancienneté des véhicules ainsi que de le degré de pollution de chaque véhicule. Pour savoir dans quelle catégorie se situe son véhicule, l'État a lancé un site web sur lequel il est possible de connaître le classement de son véhicule, ainsi que de récupérer une vignette correspondant au classement à coller sur son pare-brise.C'est ce classement qu'il faudra entrer dans Waze pour que l'application puisse prendre en compte la qualité de l'air dans le calcul de ses itinéraires. Pour cela, il faudra se rendre dans les paramètres de l'application, aller danspuis suret enfin, appuyer surpour pouvoir sélectionner le classement Crit'air de son véhicule.En s'appuyant sur le classement Crit'air,pourra calculer ses itinéraires en évitant les zones dans lesquels s'appliquent des restrictions pour le véhicule en question. Les utilisateurs de l'application n'auront plus aucune excuse pour se prendre l'amende de 22€ !