gamescom : du gameplay sur Geforce RTX pour le remake de Resident Evil 2

Un remake boosté aux graphismes de pointe

Tous les gamers de plus de 30 ans se souviendront avec nostalgie des premières minutes de jeu du fabuleux. Leon Kennedy arrive - de nuit bien entendu - dans la petite ville de Raccoon City. Les choses prennent cependant vite un mauvais tournant quand il débarque au commissariat pour se faire accueillir par des zombies et autres monstres plus terrifiants encore, créés par la société Umbrella...Cette scène culte aura marqué les joueurs pour son ambiance oppressante, prélude à des heures d'horreur vidéo-ludique. C'est donc sans grande surprise que Nvidia l'a reprise dans une vidéo de gameplay mettant en avant les prouesses de ses nouvelles cartes graphiques RTX 20xx Et il faut bien avouer que c'est plutôt beau, le tout tournant en 4K 60 fps. Le gameplay reprend les recettes mises en place depuiset peaufinées dans les épisodes suivants. Qu'on aime ou pas, on dirigera Leon en vue à la troisième personne avec des contrôles proches de ceux qu'on trouve dans les jeux de tir récents. Fini l'usage de la vue isométrique si stressante et propre aux premiers opus de la mythique saga deMalgré tout, la vidéo met l'eau à la bouche avec son ambiance très sombre. Espérons que le remake réussisse à conserver ce qui a fait le succès de son ancêtre de 1998 et ne soit pas qu'une débauche d'effets graphiques sans profondeur...