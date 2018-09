Cet été, en faisant voter la loi interdisant le téléphone portable dans les écoles et les collèges (on vous en parlait déjà dans cette actu www.clubic.com... il y a quelques temps), le Parlement a rempli un vide juridique dans lequel les établissements scolaires baignaient depuis la démocratisation des cellulaires.Si jusqu?ici chaque institution scolaire était libre d?interdire ou non les téléphones portables, ils devront dorénavant se conformer à la nouvelle loi en prohibant les smartphones de leurs établissements. Les écoles et les collèges devront ainsi choisir eux-mêmes les modalités d?interdiction, pouvant aller de l?obligation de garder les téléphones portables éteints au sein de l?école, jusqu?à leur l?interdiction totale. Dans le cas où ce règlement ne serait pas respecté par les élèves, l?établissement sera autorisé à confisquer les appareils de leurs élèves.Si l?interdiction du téléphone portable lors des activités d?enseignement imposées par la loi du 12 juillet 2010 semble parfaitement légitime, cette nouvelle loi a de quoi laisser perplexe plus d?un parent d?élève. En effet, les téléphones portables permettent d?établir un contact direct avec son enfant à tout moment, ce qui peut être un facteur de soulagement pour de nombreux parent. Ou même de pouvoir obtenir des informations concernant toute modifications d?emploi du temps, permettant aux familles de mieux organiser leur quotidien.Relativisons cependant sur cette loi, l?absence de ces appareils au sein des établissements scolaires réduit les tensions entre les enfants et les adultes dans les collèges, en plus de rendre les élèves beaucoup moins "distraits".Pensez-vous que l?instauration de cette loi soit une bonne idée à une époque où la connectivité n?a jamais été aussi importante, autant sur le plan social que professionnel ?Ne pensez-vous pas non plus que le rôle des parents et de l?État se sont inversés avec une école qui tente d?inculquer aux enfants à savoir se tenir et d?apprendre à prioriser leurs tâches ? Ou au contraire, n?estimez-vous pas nécessaire de rendre moins accessible les téléphones portables pour permettre aux élèves de se concentrer davantage sur leurs études ? Que vous soyez parent d?élève ou pas, votre point de sur la question de l?interdiction du téléphone à l?école nous intéresse !