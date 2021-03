Necromunda Hired Gun : un FPS dans l'univers de Warhammer 40K attendu le 1er juin fuite

Retour donc à Necromunda, et plus exactement dans la Ruche, théâtre d'opérations du jeu tactique à la troisième personne Underhive Wars, sorti l'année dernière. Il s'agit d'un véritable monde à plusieurs étages où sévissent les gangs et la pègre, loin du regard inquisiteur de l'Empereur-Dieu.

Nous y incarnerons un chasseur de primes, dont nous devrions pouvoir personnaliser le genre et l'apparence, chargé de se frotter justement aux nombreux gangs peuplant les plus bas-fonds de la Ruche. Celui-ci sera accompagné d'un cyber-chien armé également jusqu'aux dents et capable de distraire nos proies. Le jeu devrait proposer un large panel d'armes, dont… un rat mort. Tous les moyens sont bons pour s'en sortir dans les profondeurs de la Ruche de Necromunda.

À en croire le listing présenté par Idle Sloth, Necromunda: Hired Gun promet un système infini d'amélioration d'armes et d'augmentations. Quelques éléments d'action-RPG comme la possibilité de monter en niveau ou des tenues et équipements à récupérer permettant de gagner en puissance devraient également être au rendez-vous.