Le navigateur Brave s’ouvre aux extensions Chrome

Imaginé par, le concepteur de JavaScript et co-fondateur de Mozilla,est le navigateur idoine pour l'internaute soucieux de sa vie privée. Depuis sa sortie en 2016, Brave opte pour un, tout comme pour l'activation par défaut de l'extension HTTPS Everywhere garantissant un minimum de sécurité pendant la navigation.Aujourd'hui, Brave reçoit une mise à jour d'importance et pour cause : elle rend le navigateur aussi customisable que l'est Chrome.Brave a toujours été conçu sur les bases de; le navigateur open-source qui sert également de fondations à Google Chrome. Mais dans cette nouvelle version, le navigateur de Brendan Eich se rapprochera plus de son rival, en s'ouvrant davantage aux extensions tierces.Concrètement, les utilisateurs de la nouvelle version peuvent, tout en conservant l'aspect respectueux de la vie privée du navigateur à la tête de lion.Malgré sa posture de parangon de la vie privée, Brave a récemment introduit une fonctionnalité novatrice intituléeGrosso modo, Brave vous propose de sélectionner des publicités pour vous, et vous rémunère pour cela. Non ciblées, ces publicités servent à trois choses :Les internautes acceptant de faire partie du programme reçoivent en échange des crypto-jetons, qu'ils peuvent dépenser facilement via une fonctionnalité inédite à Brave, permettant de rémunérer les créateurs sur Internet. Vous pouvez ainsi faire don de quelques BAT à vos YouTubers favoris, grâce aux publicités que vous acceptez de visionner.Grosse semaine pour les browsers. Outre cette annonce réjouissante du côté de Brave, Firefox a annoncé cette semaine que les prochaines versions de son navigateur effectueraient un blocage par défaut des publicités et des trackers De son côté, Chrome fête ses 10 ans en déployant une refonte fort séduisante. Lui reste un défi particulièrement complexe à relever : trouver un remplaçant aux URL , dont il rêve de se débarrasser.