Mass Effect : Bioware revient sur l’annulation du film

Dans cette interview, Mac Walters a bel et bien confirmé qu’un film Mass Effect était en préparation après qu’Electronic Arts a vendu les droits de l’adaptation cinématographique à la société Legendary Pictures.

Toutefois à l’époque, l’équipe constituée par Casey Hudson, responsable de la licence Mass Effect, Ray Muzyka et Greg Zeschuk, tous deux patrons de Bioware et producteurs exécutifs sur le projet, se heurte à un premier problème : est-il vraiment possible de construire une adaptation cinématographique, de 1 heure 30 ou 2 heures, qui respecte la licence ?

Les responsables s’arrachent les cheveux sur cette question, tandis que la société Legendary Pictures subit quelques remaniements qui vont affecter le projet. En cause, un changement de stratégie qui lorgne du côté de l’offre télévisuelle. Les producteurs estiment alors qu’il est préférable de redémarrer le projet de zéro. Mais depuis : plus rien.

Toutefois, l’équipe de Bioware, par la voix de Mac Walters, ne baisse pas les bras. Selon elle, il s’agit plus d’une question de temps que de faisabilité. D’autant que la télévision leur donne le sentiment d’être un format plus indiqué pour développer l’histoire de Mass Effect. Affaire à suivre, donc !