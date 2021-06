Star Wars Jedi: Fallen Order reçoit son optimisation PS5/Xbox Series X|S

Cette mise à niveau, que tous les propriétaires du jeu peuvent télécharger gratuitement, apporte différentes améliorations comme des textures plus fines et une meilleure résolution. Sur PS5 et Xbox Series X , Star Wars Jedi: Fallen Order tourne désormais en 4K à 30 FPS en mode « résolution » et en 1440p à 60 FPS via le mode favorisant les performances. Aucun réglage n'est prévu sur la version Xbox Series S, qui est bloquée en 1080p à 60 FPS.



Autre point important, les temps de chargement ont été drastiquement écourtés sur ces trois machines grâce au SSD embarqué. Enfin, les sauvegardes PS4 et Xbox One du jeu sont transférables. Les trophées ou succès obtenus au cours de la progression sur les anciennes machines seront automatiquement déverrouillés sur cette nouvelle version.