Battlefield 6 : un cycle jour/nuit et une météo dynamique évoqués pour le multijoueur

En matière d'hébergement web, il n’y a pas de solution toute faite. Les hébergeurs regorgent d'offres et d'outils pour développer, administrer ou monitorer ses sites internet. En fonction du projet visé, on trouve quatre types de solutions sur le marché : des hébergements mutualisés (plus répandus car moins chers), des serveurs dédiés, des VPS (serveurs virtuels privés) et des solutions permettant de développer un cloud.