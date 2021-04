Le Battlefield de 2021 pourrait arriver directement sur le Xbox Game Pass

C’est lors du dernier podcast The Xbox Era qu’un petit indice, concernant l’un des futurs prétendants au Xbox Game Pass, a été lâché par Shpeshal Ed. Le lanceur de rumeurs s’est contenté de propos laconiques autour d’un « certain jeu de tir à la première personne triple A qui est très susceptible d’être lancé sur le Game Pass cet automne ». Une description succincte qui ne laisse envisager que peu de candidats. Seul Call of Duty pourrait également correspondre, mais au vu de la relation entre Activision et Sony autour de la franchise, cela semble peu probable. D’autant que des informateurs, tels que Tom Henderson et Okami, corroborent l’idée d’une sortie Day One pour le prochain Battlefield sur le Xbox Game Pass.