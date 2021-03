Le Battlefield prévu pour 2021 aurait un mode battle royale

Le très attendu Battlefield 6 devrait être annoncé dans les semaines qui viennent. En effet, les bruits de couloirs estiment que le jeu développé par DICE et Criterion Games sera officialisé au cours du printemps avant sa sortie en fin d'année. Aujourd'hui, l'insider Tom Henderson (très au courant lorsqu'il s'agit de Call of Duty et Battlefield) partage des indiscrétions inédites.



Tout d'abord, Battlefield 6 devrait bien se dérouler dans un contexte moderne et plus précisément dans un futur proche. La campagne solo prendrait ainsi place aux alentours de 2030. De quoi offrir aux joueurs la possibilité d'utiliser des armes avancées ou encore des drones. Par ailleurs, cette fameuse campagne devrait être jouable en coopération et suivrait des mercenaires qui travailleront tour à tour pour les États-Unis et la Russie.