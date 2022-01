Fnac-Darty s'associe à Renewd et va proposer des produits reconditionnés directement en magasin

Les enseignes Fnac et Darty ont conclu, avec Renewd, un accord visant à distribuer les appareils reconditionnés de la firme néerlandaise en France (et aussi en Belgique, pour la FNAC), indiquant que ces derniers sont « directement visibles à côté de l'électronique grand public "ordinaire" », se présentant au public comme une alternative durable et de haute qualité. L'entreprise ambitionne d'étendre sa gamme de distributeurs en proposant ses produits aussi bien à des détaillants qu'à des sites de vente en ligne ou même à des opérateurs télécom, outre le fait de proposer d'autres familles de produits.